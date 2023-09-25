REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Bambaşka Biri, Safir, Ömer 25 Eylül reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 25 Eylül Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 25 Eylül Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 25 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 25 EYLÜL AÇIKLANDI MI?

25 Eylül Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

18 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Bambaşka Biri”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Safir” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Bambaşka Biri”, 3.sırada Star TV’de ekrana gelen “Ömer” yer aldı.



