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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 5 Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

05.07.2023 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 5 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında Benim güzel Ailem, MasterChef All Star, Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti, Kaptan Amerika: Kış Askeri, Gizli Bahçe, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Temmuz reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 5 Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 5 Temmuz Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 5 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 5 Temmuz Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 5 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

5 Temmuz Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

28 Haziran Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada Show TV’de ekranlara gelen “Süt Kardeşler”, 3. sırada ise “Show Ana Haber” yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Show Ana Haber”, 3. sırada ise “Hababam Sınıfı Tatilde” yer aldı.

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