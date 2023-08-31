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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Benim Güzel Ailem, Maviye Sürgün, MasterChef All Star 30 Ağustos reyting birincisi kim?

31.08.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 30 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında Benim Güzel Ailem, Maviye Sürgün, MasterChef All Star, Adanış: Kutsal Kavga, Tatlı Vatan, K-9, Taşıyıcı gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Ağustos reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 30 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 30 Ağustos Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 30 Ağustos Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 30 AĞUSTOS AÇIKLANDI MI?

23 Ağustos Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

23 Ağustos Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

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