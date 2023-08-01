REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Dönence, MasterChef All Star, Kim Milyoner Olmak İster 1 Ağustos reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor.1 Ağustos Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 1 Ağustos Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 1 Ağustos Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 1 AĞUSTOS AÇIKLANDI MI?

1 Ağustos Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

25 Temmuz Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada Ruhun Duymaz yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada Ruhun Duymaz yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada Ruhun Duymaz yer aldı.

