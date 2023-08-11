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  4. Reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Eyvah Eyvah, Gerçek Kahraman, Tarzan Rıfkı, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Eyvah Eyvah, Gerçek Kahraman, Tarzan Rıfkı, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

11.08.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Ağustos reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin ve programların izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Hayatımın Neşesi, Eyvah Eyvah, Gerçek Kahraman, Tarzan Rıfkı, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki,Reyting sonuçları açıklandı mı? Hayatımın Neşesi, Eyvah Eyvah, Gerçek Kahraman, Tarzan Rıfkı, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 11 Ağustos Cuma gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Hayatımın Neşesi, Eyvah Eyvah, Gerçek Kahraman, Tarzan Rıfkı, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 11 Ağustos Cuma gününün reyting sonuçları...

11 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ağustos Cuma gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (14 NİSAN) REYTİNG SONUÇLARI

4 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Hayatımın Neşesi”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Kısmet” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Hayatımın Neşesi”, 3.sırada “Fox D Ana Haber” yer aldı.

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