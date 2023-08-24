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  4. Reyting sonuçları açıklandı mı? İntikam Vakti, Celal ile Ceren, Kim Milyoner Olmak İster, Ya Çok Seversen, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? İntikam Vakti, Celal ile Ceren, Kim Milyoner Olmak İster, Ya Çok Seversen, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

24.08.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Ağustos reyting sonuçları merak edildi. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam İntikam Vakti, Celal ile Ceren, Kim Milyoner Olmak İster, Ya Çok Seversen, MasterChef gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 24 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? İntikam Vakti, Celal ile Ceren, Kim Milyoner Olmak İster, Ya Çok Seversen, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

24 Ağustos reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 24 Ağustos Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 24 Ağustos Perşembe gününün reyting sonuçları...

24 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Ağustos Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (17 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada TRT Spor’da yayınlanan “Beşiktaş-Neftçi Bakü UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Karşılaşması”, 3.sırada “Kendi Düşen Ağlamaz” yer aldı.

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