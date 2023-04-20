Reyting sonuçları açıklandı mı? Kraliçe, Adım Farah, Kuruluş Osman 19 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 19 Nisan Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 19 Nisan Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 19 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 19 NİSAN AÇIKLANDI MI?

19 Nisan Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

12 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Kuruluş Osman", 2. sırada "Atv Ana Haber", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3.sırada Fox TV'de yayınlanan "Adım Farah" yer aldı.

Kanal D'de yayınlanan "Cumhurbaşkanı Özel Yayını" Total'de 13., AB'de ise 5. sırada yer alırken, Star TV'de ekrana gelen "Beşiktaş-Atletico Madrid Dostluk Karşılaşması" Total'de 10., AB'de 13. sırada yer aldı.



