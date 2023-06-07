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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, Kraliçe 7 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

07.06.2023 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 7 Haziran Çarşamba günü televizyon ekranlarında Kuruluş Osman, Çöp Adam, Kraliçe, Survivor gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Haziran reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Kuruluş Osman, Çöp Adam, Kraliçe 7 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 7 Haziran Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 7 Haziran Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 7 Haziran Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 7 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

7 Haziran Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

31 Mayıs Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Kuruluş Osman dizisinin özeti, üçüncü sırada Adım Farah yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam, üçüncü sırada Adım Farah yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Adım Farah, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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