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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Maviye Sürgün, Benim Güzel Ailem MasterChef All Star 2 Ağustos reyting birincisi kim?

03.08.2023 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 2 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında Maviye Sürgün, MasterChef All Star, Tenet, Benim Güzel Ailem, Gökdelen gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Ağustos reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 2 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 2 Ağustos Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 2 Ağustos Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 2 AĞUSTOS AÇIKLANDI MI?

2 Ağustos Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

26 Temmuz Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada Benim Güzel Ailem özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

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