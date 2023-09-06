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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Maviye Sürgün, Benim Güzel Ailem MasterChef All Star 6 Eylül 2023 reyting birincisi kim?

06.09.2023 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 6 Eylül Çarşamba günü televizyon ekranlarında Maviye Sürgün, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star, Recep İvedik 5, Düğün Dernek gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 6 Eylül reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 6 Eylül Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 6 Eylül Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 6 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 6 EYLÜL AÇIKLANDI MI?

6 Eylül Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

30 Ağustos Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Taşıyıcı yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Türkiye Polonya CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması, üçüncü sırada Set Sayısı yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Türkiye Polonya CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

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