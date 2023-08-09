MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Maviye Sürgün, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 9 Ağustos reyting birincisi kim?

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Maviye Sürgün, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 9 Ağustos reyting birincisi kim?

09.08.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 9 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında Maviye Sürgün, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star, Bumblebee, Belalı Tanık ve Arı Maya gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Ağustos reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 9 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 9 Ağustos Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 9 AĞUSTOS AÇIKLANDI MI?

9 Ağustos Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting sonucu

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

2 Ağustos Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada Kanal D Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede yanlış teşhis şoku! "Yaşadığım deneyim korkunçtu!"Hastanede yanlış teşhis şoku! "Yaşadığım deneyim korkunçtu!"
Konserleri iptal edildi! ''İlçemize giremez'' Konserleri iptal edildi! ''İlçemize giremez''
Aile'nin kadrosundan son anda çıkarılmıştı! Setlere geri dönüyor Aile'nin kadrosundan son anda çıkarılmıştı! Setlere geri dönüyor
Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ev tadilatında öyle bir şey buldu ki... Şaşkınlığını gizleyemedi

Ev tadilatında öyle bir şey buldu ki... Şaşkınlığını gizleyemedi

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Uçak kazasında hayatlarını kaybetmişlerdi! İşte son görüntüleri...

Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Nişanlısını sokak ortasında göğsünden bıçaklayarak öldürdü

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Günün Videosu

Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”
Mercedes alamayınca kendi arabasını yaptı! “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim”
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.