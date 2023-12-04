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  4. REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ne Gemiler Yaktım, Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir 4 Aralık reyting birincisi kim?

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ne Gemiler Yaktım, Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir 4 Aralık reyting birincisi kim?

04.12.2023 23:53 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 4 Aralık Pazartesi günü televizyon ekranlarında Ne Gemiler Yaktım, Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir, MasterChef All Star ve Bursa Bülbülü gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Aralık reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 4 Aralık Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 4 Aralık reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 4 Aralık Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 4 ARALIK AÇIKLANDI MI?

4 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting sonucu

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

27 Kasım Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1. sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”, 2. sırada Star TV’de yayınlanan “Ömer”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Ömer”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3. sırada “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” yer aldı.


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