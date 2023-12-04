REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ne Gemiler Yaktım, Selahaddin Eyyubi, Ömer, Safir 4 Aralık reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 4 Aralık Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 4 Aralık reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 4 Aralık Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 4 ARALIK AÇIKLANDI MI?

4 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

27 Kasım Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1. sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”, 2. sırada Star TV’de yayınlanan “Ömer”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Ömer”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3. sırada “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” yer aldı.







