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Reyting sonuçları açıklandı mı? Ömer, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı 30 Ocak reyting birincisi kim oldu?

30.01.2023 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 30 Ocak Pazartesi günü televizyon ekranlarında Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma, Sipahi, Ömer, Alparslan Büyük Selçuklu ve Survivor 2023 gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 30 Ocak reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Ömer, Yasak Elma, Bir Küçük Gün Işığı 30 Ocak reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 30 Ocak Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 30 Ocak Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 30 Ocak Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 30 AÇIKLANDI MI?

30 Ocak Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

23 Ocak Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ömer dizisi yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ömer dizisi yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ömer sipahi yasak elma ele

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