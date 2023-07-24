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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ruhun Duymaz, Üvey Anne, Veda Mektubu 24 Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

24.07.2023 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 24 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında yeni dizi Ruhun Duymaz, Üvey Anne, Veda Mektubu, Patlat Kazan, MasterChef All Star, Sahte Kabadayı, Koyu Beyaz gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 24 Temmuz Pazartesi reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 24 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 24 Temmuz 2023 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 24 Temmuz günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 24 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

24 Temmuz Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

17 Temmuz Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada Türkiye Çin 2023 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Veda Mektubu, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

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