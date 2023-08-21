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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Ruhun Duymaz, Veda Mektubu, MasterChef All Star 21 Ağustos reyting birincisi kim?

21.08.2023 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 21 Ağustos Pazartesi günü televizyon ekranlarında Veda Mektubu'nun final bölümü, Ruhun Duymaz, MasterChef All Star, Muhteşem Yedili, Düğüm Salonu, Hay Sultan Abdülkadir Geylani Hz. ve Güldür Güldür Show (tekrar) gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 21 Ağustos 2023 reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 21 Ağustos Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 21 Ağustos Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 21 Ağustos Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 21 AĞUSTOS AÇIKLANDI MI?

21 Ağustos Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

14 Ağustos Reyting günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada "Fox Ana Haber", 3.sırada Fox TV'de yayınlanan "Ruhun Duymaz" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Fox Ana Haber", 3.sırada Show TV'de ekrana gelen "Güldür Güldür Show"un tekrarı yer aldı.

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