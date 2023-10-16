REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Safir, Bambaşka Biri, Ömer 16 Ekim reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 16 Ekim Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 16 Ekim reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 16 Ekim Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 16 EKİM AÇIKLANDI MI?

16 Ekim Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

9 Ekim Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Ömer, ikinci sırada Safir, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Ömer, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.







