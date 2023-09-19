MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Safir, Bambaşka Biri, Ömer 18 Eylül reyting birincisi kim?

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Safir, Bambaşka Biri, Ömer 18 Eylül reyting birincisi kim?

19.09.2023 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 18 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında, Bambaşka Biri, Safir, Ömer, MasterChef All Star, Bizim Aile, Yedi Bela Hüsnü gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 18 Eylül reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 18 Eylül Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 18 Eylül Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 18 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 18 EYLÜL AÇIKLANDI MI?

18 Eylül Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

11 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Atv'de yayınlanan Safir, üçüncü sırada ise Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ömer dizisi, üçüncü sırada ise FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Bambaşka Biri, üçüncü sırada ise Ömer dizisi yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni sevgilisiyle poz verdi! Nazar boncuklu paylaşımı olay olduYeni sevgilisiyle poz verdi! Nazar boncuklu paylaşımı olay oldu
Gözlüklü tarzına yorum yağdı! İddialı pozları olay oldu Gözlüklü tarzına yorum yağdı! İddialı pozları olay oldu
O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonuydu! Son hali..O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonuydu! Son hali..
Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Sarhoş kanocuyu şoke eden ceza! Boğulmaktan son anda kurtuldu

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Çok satanlarda zirvede! Terrex koleksiyonunun en sevileni indirimde

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Öğle molalarında kahve yerine oksijen...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.