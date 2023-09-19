REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Safir, Bambaşka Biri, Ömer 18 Eylül reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 18 Eylül Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 18 Eylül Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 18 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 18 EYLÜL AÇIKLANDI MI?

18 Eylül Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

11 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Atv'de yayınlanan Safir, üçüncü sırada ise Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ömer dizisi, üçüncü sırada ise FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Bambaşka Biri, üçüncü sırada ise Ömer dizisi yer aldı.



