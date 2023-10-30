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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Safir, Ömer, Bambaşka Biri, MasterChef 30 Ekim reyting birincisi kim?

30.10.2023 22:34 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 30 Ekim Pazartesi günü televizyon ekranlarında Safir, Bambaşka Biri, Ömer, MasterChef All Star, Yaşamak Güzel Şey, Alparslan Büyük Selçuklu gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte30 Ekim reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Safir, Ömer, Bambaşka Biri, MasterChef 30 Ekim reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 30 Ekim Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 30 Ekim reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 30 Ekim Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 30 EKİM AÇIKLANDI MI?

30 Ekim Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

23 Ekim Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Ömer, ikinci sırada Safir, üçüncü sırada ise Masterchef yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Ömer, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Ömer, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

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