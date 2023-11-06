REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Safir, Ömer, Bambaşka Biri, MasterChef 6 Kasım reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 6 Kasım Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 6 Kasım reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 6 Kasım Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 6 KASIM AÇIKLANDI MI?

6 Kasım Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

30 Ekim Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Müge Anlı ile Tatlı Sert, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.







