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  4. REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Selahaddin Eyyubi, Ömer, Bambaşka Biri, Safir 20 Kasım reyting birincisi kim?

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Selahaddin Eyyubi, Ömer, Bambaşka Biri, Safir 20 Kasım reyting birincisi kim?

20.11.2023 23:30 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 20 Kasım Pazartesi günü televizyon ekranlarında Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Safir, Ömer, Bambaşka Biri, MasterChef All Star ve Arka Sokaklar gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Kasım reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 20 Kasım Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 20 Kasım reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 20 Kasım Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 20 KASIM AÇIKLANDI MI?

20 Kasım Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

13 Kasım Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total reyting sıralamasına göre 1. sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 2. sırada Ömer ve 3. sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB reyting sonuçlarına göre ilk sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, ikinci sırada Ömer ve üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye All Star yer aldı.

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