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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Sindirella, Yol Arkadaşım, Yüz Numaralı Adam, Kapımdaki Casus, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

12.08.2023 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Ağustos reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Sindirella, Yol Arkadaşım, Yüz Numaralı Adam, Kapımdaki Casus, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Sindirella, Yol Arkadaşım, Yüz Numaralı Adam, Kapımdaki Casus, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 12 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam ekranlara gelen Sindirella, Yol Arkadaşım, Yüz Numaralı Adam, Kapımdaki Casus ve MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 12 Ağustos Cumartesi gününün reyting sonuçları...

12 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

12 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
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GEÇEN HAFTANIN (5 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen yabancı sinema filmi “Düşüş”, 3. sırada ise Show TV’de yayınlanan “Güldür Güldür Show” tekrar bölümü yer aldı.

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye All Star”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Kanal D Ana Haber” yer aldı.

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