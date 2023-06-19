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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Üvey Anne, Maviye Sürgün, Taçsız Prenses 19 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

19.06.2023 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 19 Haziran Pazartesi günü televizyon ekranlarında Üvey Anne, Maviye Sürgün, Taçsız Prenses, Veda Mektubu ve MasterChef All Star gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 19 Haziran reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Üvey Anne, Maviye Sürgün, Taçsız Prenses 19 Haziran REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Haziran Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 19 Haziran Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 19 Haziran Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 19 HAZİRAN AÇIKLANDI MI?

19 Haziran Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

12 Haziran Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Esra Erol'da programı yer aldı.

AB'de ilk sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Ömer özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Ömer, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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