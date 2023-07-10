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REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Üvey Anne, Maviye Sürgün, Veda Mektubu 10 Temmuz REYTİNG BİRİNCİSİ kim?

10.07.2023 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 10 Temmuz Pazartesi günü televizyon ekranlarında Üvey Anne, Maviye Sürgün, Veda Mektubu, MasterChef All Star, Küçük Esnaf gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Temmuz 2023 reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 10 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 10 Temmuz Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 10 Temmuz Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 10 TEMMUZ AÇIKLANDI MI?

10 Temmuz Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

3 Temmuz Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada atv’de yayınlanan “Üvey Anne”, 3.sırada Star TV’de tekrar ekrana gelen Türk filmi “Deliha 2” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Üvey Anne”, 2.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada “Deliha 2” yer aldı.

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