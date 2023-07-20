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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Pek Yakında, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

20.07.2023 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Temmuz reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Pek Yakında, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Pek Yakında, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 20 Temmuz Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz, Pek Yakında, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 20 Temmuz Perşembe gününün reyting sonuçları...

20 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Temmuz Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (13 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Kendi Düşen Ağlamaz”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Gülcemal” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Kendi Düşen Ağlamaz”, 3.sırada Kanal D’de yayınlanan “Ya Çok Seversen” yer aldı.

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Reyting sonuçları pek yakında ele

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