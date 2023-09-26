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  4. REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Yabani, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam 26 Eylül reyting birincisi kim?

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Yabani, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam 26 Eylül reyting birincisi kim?

26.09.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 26 Eylül Salı günü televizyon ekranlarında Yabani, Üç Kız Kardeş, Müjdemi İsterim, MasterChef All Star, gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 26 Eylül reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 26 Eylül Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 26 Eylül Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 26 Eylül Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 26 EYLÜL AÇIKLANDI MI?

26 Eylül Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

19 Eylül Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de 1.sırada Fox TV'de izleyiciyle buluşan "Yabani", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada Atv'de ekrana gelen "Ben Bu Cihana Sığmazam", 3.sırada "Yabani" yer aldı.

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