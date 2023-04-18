Reyting sonuçları açıklandı mı? Yasak Elma, Ömer, Veda Mektubu 17 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 17 Nisan Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 17 Nisan Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 17 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 17 NİSAN AÇIKLANDI MI?

17 Nisan Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

10 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ömer yer aldı.



