REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Ne Gemiler Yaktım, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef 7 Aralık 2023 reyting sonuçları birincisi

7 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz gün Ne Gemiler Yaktım, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 7 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Ne Gemiler Yaktım, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

7 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

7 Aralık Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklandı.

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Sakla Beni”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Hudutsuz Sevda”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak” yer aldı.

GEÇEN HAFTANIN (30 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

30 Kasım Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Hudutsu Sevda”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak”, 3. sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Aldatmak”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 3. sırada “Hudutsuz Sevda” yer aldı.







