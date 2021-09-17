Rhian Sugden iç çamaşırlarını sergiledi

Ronaldo’nun eski sevgilisi olarak hafızalara kazınan manken Rhian Sugden seksi iç çamaşırlarıyla pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak pembe dantelli iç çamaşırlarıyla poz veren Sugden hayranlarının dikkatini çekti.

Rhian Sugden bu paylaşımlarından sonra zaman zaman taciz mesajları alıyor. Kısa süre önce bir paylaşım yapan model, "Bu hafta gelen kutumda bazı sürüngenlerin mesajları var" demiş ve ahlaksız tekliflerden bıktığını söylemişti.

Rhian Sugden ayrıca "Güne evli bir iş adamıyla bir gece için 200.000 sterlinlik bir teklifle uyandım... ve birinin karısıyla birlikte olurken filme çekilmek için başka bir teklif!" diyerek gelen mesajları ifşa etmişti.



