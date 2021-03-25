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Ribaund kraliçesi Esra Ural Topuz kaptan oldu

25.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bellona Kayseri Basketbol takımında en çok ribaund alan isim takım kaptanı Esra Ural Topuz oldu.

Ribaund kraliçesi Esra Ural Topuz kaptan oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu 36 puanla 10.sırada bitiren Bellona Kayseri Basketbol takımında en çok ribaund alan isim Esra Ural Topuz oldu.

Ligde oynanan 26 maçın 23’ünde görev alıp parkede 07:23:58'lik süre ile görev yapan Esra Ural Topuz 93 savunma 61 hücum ribaundu olmak üzere 154 ribaund aldı.

Esra Ural Topuz’u 114 savunma 36 hücum ribaundu olmak üzere 150 ribaund ile Melis Gülcan takip etti.

Takımın ribaund sıralaması şu şekilde:

Esra Ural Topuz: 154
Melis Gülcan: 150
Mikiah Harrigan: 108
Kalani Brown: 90
Tyasha Harris: 86
Ayşegül Günay Aladağ:64
Sevgi Tonguç: 71
Glory Johnson: 51
Zeynep Öykü Kalbisağde: 38
Kitija Laksa:28
Maja Mıljkovic: 23
Gülse Uğur:16
Fatma Dikmen: 11
Cansu Çolakoğlu: 1

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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