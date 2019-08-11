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Ribery'ye Lokomotiv Moskova'dan teklif

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:41 | Son Güncelleme

Bonservisi elinde olan Frank Ribery için Rusya Premier Lig takımlarından Lokomotiv Moskova devreye girdi.

Ribery'ye Lokomotiv Moskova'dan teklif

Bayern Münih ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Ribery'nin kariyerine hangi kulüpte merak edeceği devam konusu. Avrupa, Suudi Arabistan ve MLS'ten teklif alan yıldız futbolcu daha önce yaptığı açıklamada 2 yıl daha futbol oynamak istediğini söylemişti.

Son olarak PSV Eindhoven'ın devreye girdiği Ribery'nin menajeri Lokomotiv Moskova kulübüyle görüşmelere başladı. Fransa'nın L'Equipe gazetesinin haberine göre, Ribery'nin menajeri Lokomotiv Moskova kulübüyle görüşmelere başladı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rus ekibi kadrosuna bir yıldız takviyesi için bütçe ayırırken, Manuel Fernandes ile yola devam etmeme kararı almıştı. (FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya premier lig lokomotiv moskova frank ribery

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