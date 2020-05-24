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Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.05.2020 21:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Brezilyalı eski futbolcusu Ricardinho, siyah beyazlıların kendisini transfer etmeden önce Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'ya teklif götürdüğünü itiraf etti.

Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı

Brezilya basınına konuşan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardinho, yıllar sonra Fenerbahçeli Alex de Souza ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.Siyah beyazlılarda 2007-2008 sezonunda forma giyen Brezilyalı futbolcu yaptığı açıklamada, "Benden önce Alex'e teklif yapmışlar. Ancak transferi gerçekleşmeyince menajerimle temas kurmuşlar.

Menajerimin bana anlattığı kadarıyla 'Alex'i milli takımdan kesen adamı (beni) istiyoruz' demişler. 30 yaşına gelmiştim. Yeniden Avrupa'da oynamam gerektiğine inandım. Çünkü gençliğimde Fransa'da hayal kırıklığı yaşamıştım. Kısa bir süre kaldım belki ama mutlu bir dönemdi" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ 2006-07 SEZONUNDA BİTİYORDU

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2006-07 sezonu sonunda bitecek Alex'in o dönem Avrupa kupalarında beklentiyi karşılayamaması transfer dedikodularını beraberinde getirmişti. Ancak sarı lacivertliler, sezon sonunda Brezilyalı yıldız ile sözleşme yenilemişti.


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