Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı

Brezilya basınına konuşan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardinho, yıllar sonra Fenerbahçeli Alex de Souza ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.Siyah beyazlılarda 2007-2008 sezonunda forma giyen Brezilyalı futbolcu yaptığı açıklamada, "Benden önce Alex'e teklif yapmışlar. Ancak transferi gerçekleşmeyince menajerimle temas kurmuşlar.
Menajerimin bana anlattığı kadarıyla 'Alex'i milli takımdan kesen adamı (beni) istiyoruz' demişler. 30 yaşına gelmiştim. Yeniden Avrupa'da oynamam gerektiğine inandım. Çünkü gençliğimde Fransa'da hayal kırıklığı yaşamıştım. Kısa bir süre kaldım belki ama mutlu bir dönemdi" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi 2006-07 sezonu sonunda bitecek Alex'in o dönem Avrupa kupalarında beklentiyi karşılayamaması transfer dedikodularını beraberinde getirmişti. Ancak sarı lacivertliler, sezon sonunda Brezilyalı yıldız ile sözleşme yenilemişti.
Alex'ten duygulandıran paylaşım
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Sneijder geri dönüyor
Schalke bozguna uğradı
Van Persie'den ilginç anı
'Her şeyin bir sırası var'
Süper Lig için kritik toplantı
Semih Şentürk'ün son hali herkesi şaşırttı
Karius'un yeni takımı açıklandı
Juventus ve Napoli'den bayram mesajı
B. Münih gol oldu yağdı! Tam 7 gol...
Oğuzhan Özyakup'un geleceği belli oluyor
Mbaye Diagne'ye talip var
Bafetimbi Gomis'in yerine Anthony Nwakaeme
94 yıllık mabed yıkılıyor!
Fenerbahçe'yi açıkladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum