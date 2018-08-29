Ricardo Quaresma unvan peşinde

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda yarın Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapacağı rövanş karşılaşmasında Portekizli oyuncu Ricardo Quaresma, Avrupa kupalarındaki gol sayısını artırmak için sahaya çıkacak.

Siyah-beyazlı takımda 6. sezonunu geçiren ve mevcut kadroda bu alandaki en skorer isim olan Quaresma, Avrupa kupalarında şu ana dek 11 kez fileleri havalandırdı.

Quaresma, yarınki mücadelede bir gol atması halinde aynı sayıda bulunan Cenk Tosun'u geçip, 12 gollü Brezilyalı Bobo'yu yakalayacak. Quaresma, hat trick yaptığı takdirde ise Beşiktaş adına rakip fileleri 14 kez havalandıran Oktay Derelioğlu ile en golcü oyuncu unvanını paylaşacak

Avrupa kupalarında uzun süredir gol atamıyor

Ricardo Quaresma, Avrupa kupalarında uzun süredir gol atamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Quaresma, siyah-beyazlı formayla Avrupa'daki son gol sevincini 23 Kasım 2016'da Benfica karşısında yaşadı. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde Benfica ile İstanbul'da oynadığı maçta 3-3 berabere kalırken, Quaresma da penaltıdan takımına bir gol kazandırmıştı.