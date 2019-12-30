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  4. Ricardo Rodriguez Milan arasındaki ipler koptu!

Ricardo Rodriguez Milan arasındaki ipler koptu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.12.2019 23:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin devre arası transfer hedeflerinden olan Ricardo Rodriguez, Milan'da idmana çıkmadı. 27 yaşındaki oyuncunun bu davranışı iplerin koptuğu şeklinde yorumlanırken Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

Ricardo Rodriguez Milan arasındaki ipler koptu!

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmalarına hız verildi. Sezon öncesi uzun süre ilgilendiği Roma'nın sol beki Kolarov için nabız yoklayan sarı-lacivertliler rotayı Ricardo Rodriguez'e çevirmişti.

Milan'ın sol beki Ricardo Rodriguez ile Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz günlerde ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İsviçreli futbolcu, sarı-lacivertli formaya oldukça sıcak bakıyor.

İDMANA ÇIKMADI

İtalya basınından gelen haberler ayrılığın yakın olduğu yönünde. Milan News'ün haberine göre; Ricardo Rodriguez bugün antrenmana çıkmadı ve salonda tek başına çalıştı.

Theo Hernandez'in Milan'a gelişiyle yıldız isim 11'deki yerini kaybetmişti. 27 yaşındaki sol bek bu sezon Milan'da sadece 5 maçta forma giyebildi.

Fenerbahçe'nin anı sıra yıldız isimle Napoli ve Watford da ilgileniyor. Aynı zamanda stoper ve orta sahanın solunda da forma giyebilen Rodriguez'e kadroda derinlik yaratabilecek bir transfer olarak bakılıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hiç sormayın ne..de çok heyecalandım... ki sormayın...sankiii messi gelecek...
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