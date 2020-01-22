SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme

Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Transferde harcama limitine takılan Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Ricardo Rodriguez transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun menajerinin İstanbula'a geleceği iddia edildi.

Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme

İtalyan basını, Ricardo Rodriguez'in menajerinin bugün İstanbul'a geleceğini yazdı.

Transfer için TFF Sicil Kurulu'ndan yeniden yapılandırmayla ilgili kararı bekleyen Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.

Sky Sports, Sarı-Lacivertlilerin gündeminde olan Ricardo Rodriguez'in menajerinin bugün İstanbul'a geleceğini yazdı.

Kanarya'nın limit sorununu çözmesi halinde oyuncuyu kiralaması bekleniyor.

27 yaşındaki İsviçreli sol bek bu sezon Milan'da 5 maçt forma giydi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
F.bahçeli eksi yıldızdan olay itiraf: Kendimi öldürmek istedimF.bahçeli eksi yıldızdan olay itiraf: Kendimi öldürmek istedim
İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Ricardo Rodriguez Transfer menajer istanbul

En Çok Okunan Haberler

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

İnsanları böyle dolandırdı: Allah ile doğrudan görüşüyorum

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Adis Jahovic'ten sürpriz transfer

Adis Jahovic'ten sürpriz transfer

Avcı'ya şok sözler: Onurlu ol ve istifa et

Avcı'ya şok sözler: Onurlu ol ve istifa et

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Dünya, Türkiye'de atılan bu golü konuşuyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku

Fenerbahçe'de Ersun Yanal şoku

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

İlk devre Ç. Rizespor - F.Bahçe maçı ile kapanıyor!

İlk devre Ç. Rizespor - F.Bahçe maçı ile kapanıyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
şike yapsın sürekli yapıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme

Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme

Kameni'den olay itiraf: Kendimi öldürmek istedim

F.bahçeli eksi yıldızdan olay itiraf: Kendimi öldürmek istedim

Fenerbahçe - Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek

İşte Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi

Fenerbahçe'de TFF isyanı; Bizi test ediyorlar

Fenerbahçe'de TFF isyanı

Ersun Yanal: Fenerbahçe'de santrfor olmak stresli

Ersun Yanal: Fenerbahçe'de santrfor olmak stresli

Fenerbahçeli Mevlüt, Tolgay ve Ferdi maç sonu konuştu

Mevlüt Erdinç: Çok şükür!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.