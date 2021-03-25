Ricardo Sa Pinto, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında yok

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto'ya 2 maç ceza verdi.

Yeni Malatyaspor deplasmanında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve çift sarı kart görerek tribüne gönderilmesi nedeniyle Sa Pinto ceza aldı.

Ricardo Sa Pinto, iç sahadaki Medipol Başakşehir'i ve deplasmandaki Fenerbahçe karşılaşmalarında takımının başında olamayacak.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI

"GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu RICARDO MANUEL DA SILVA SA PINTO'nun, 20.03.2021 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2 ve 35/4. maddesi uyarınca 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. teknik sorumlusu RICARDO MANUEL DA SILVA SA PINTO'nun, tedbire uymama eylemi ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,