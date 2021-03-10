Ricardo Sa Pinto, yardımcılarını toplantıya almadı

Gaziantep FK'da teknik direktör Ricardo Sa Pinto, gerçekleştirilen antrenman öncesi sadece futbolcuların katıldığı bir toplantı yaptı. Sa Pinto'nun personel ekibinden ve yardımcılarından kimsenin girmediği toplantıda, oyuncularından kalan maçlarda yüzde yüz performansını vermesini istediği öğrenildi.

Gaziantep FK'nın başında çıktığı 9 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik, 2 galibiyet alarak kötü bir grafik çizen Ricardo Sa Pinto'nun bu grafiği düzeltmek adına oyuncularını bir araya toplayarak Denizli ve Malatya maçlarının bu anlamda önemine vurgu yaptığı bildirildi.

NEDEN SADECE FUTBOLCULAR?

Ricardo Sa Pinto tesislerde yaptığı toplantıya sadece oyuncuları muhatap alması ve başka kimseyi bu konuşmaya dahil etmemesi dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre Pinto'nun Denizli maçının taktiği ile alakalıda oyuncularıyla konuştuğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

(SPORX)

