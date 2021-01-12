Ricky Gervais: Öldükten sonra bedenimi hayvanlar yesin

Komedyen Ricky Gervais, hayatını kaybettikten sonra bedeninin Londra Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlar tarafından yenilmesini istediğini açıkladı.

Vegan olan Gervais The Tonight Show with Conan O'Brien programına katıldı. Öldükten sonra bedeninin hayvanlara verilmesini öneren Gervais, "Bu şekilde hayvanlara en azından bir şey geri vermiş oluruz" diye konuştu.

Londra Zooloji Topluluğu, 59 yaşındaki oyuncusunun isteğini reddetti.

Topluluk yaptığı açıklamada, "Aslanlarımızı daha uygun bir diyetle beslememize yardımcı olacak bağışları memnuniyetle karşılayabiliriz" dedi.



İngiliz komedyen Gervais, geçtiğimiz aylarda ise koronavirüs salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan ünlülerin memnuniyetsizliğini diline dolayarak, "Havuzlu villada karantinadan şikayeti kesin!" açıklamasıyla gündeme gelmişti.



