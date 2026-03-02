SPOR

Rıdvan Dilmen %80 ihtimal verdi! Çok konuşulacak Talisca iddiası

Antalya’da yara alan Fenerbahçe için Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken bir iddia geldi. Orta saha kurgusunu eleştiren Dilmen, "Şampiyonluk yarışında 1-0 mağlup olan takımın orta sahası bu olamaz." derken, Talisca için de dikkat çeken bir iddiada bulundu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılırken şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen dikkat çeken eleştirilerde bulundu

ORTA SAHA ELEŞTİRİSİ

Fenerbahçe'nin orta sahasına vurgu yapan Dilmen, "Şampiyonluk yarışında 1-0 mağlup olan takımın orta sahası (Guendouzi, Kante, İsmail Yüksek) bu olamaz. 3 tane merkez orta saha oyuncusuyla 1-0 geride oynanmaz.

Kazanmak zorunda olduğun maçta bu orta sahayla oynadı ve bunlardan bir tanesini çıkaramadı, maç gidiyor." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ENTERESAN"

Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan alınmasına tepki gösteren Rıdvan Dilmen, "Kerem şu anda her gün üzerine koyuyor. Bazı oyuncular iyi oynar kötü oynar ama tutacaksın. Soktuğun oyuncunun (Nene) ortası yok. Kerem'in hiç olmazsa karambolde falan atma ihtimali var. Birdenbire Kerem'i oyundan çıkardı, birdenbire Kasımpaşa maçında hiç oyuna sokmadığı gibi. Çok enteresan değil mi?" şeklinde konuştu.

"TALISCA SON 20 DAKİKA OLSAYDI..."

Son olarak Talisca iddiası ortaya atan Rıdvan Dilmen, "Son 20 dakikada Talisca olsaydı skor yapar mıydı Fenerbahçe? Yüzde 80 yapardı ama Fenerbahçe oyunu bu kadar yığamıyor. Guendouzi olmasa Fenerbahçe ceza sahasına 15 kere giremezdi." diyerek sözlerini tamamladı.

