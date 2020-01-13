SPOR
  4. Rıdvan Dilmen: Arda'yı Fatih Terim istiyorsa Mustafa Cengiz onu alır

Rıdvan Dilmen: Arda'yı Fatih Terim istiyorsa Mustafa Cengiz onu alır

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.01.2020 11:41 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz. Arda Turan hakkında yaptığı açıklamada söylediklerinin yanlış anlaşıldığını ve konuyla ilgili ileride bir açıklama yapacaklarını söyledi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kısa bir süre önce Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda Arda Turan hakkında söylediği sözlerin yanlış noktalara çekildiğini ifade etti.

Cengiz yaptığı açıklamada, "Fatih Hoca'yla aramızda sorun yok. Arda Turan konusuyla ilgili ileride bir açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da yaşanan Arda Turan krizi hakkında konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen, "Arda Turan'ı Fatih Terim istiyorsa Mustafa Cengiz onu alır. Kimse gerçeği konuşmuyor. Fatih Terim'in gücü Mustafa Cengiz'in çok daha üstündedir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTaze anne Hazal ilk kez görüntülendiTaze anne Hazal ilk kez görüntülendi
Galatasaray'da bir ayrılık kararı dahaGalatasaray'da bir ayrılık kararı daha
''Muhtemelen bunlar Galatasaray'daki son günlerim''''Muhtemelen bunlar Galatasaray'daki son günlerim''
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan Galatasaray mustafa cengiz Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Ali Tezel gözaltına alındı

Ali Tezel gözaltına alındı

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli kar uyarısı geldi

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Merih Demiral, Roma'yı yaktı

Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha

Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha

''Muhtemelen bunlar Galatasaray'daki son günlerim''

''Muhtemelen bunlar Galatasaray'daki son günlerim''

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti

Falcao transferini böyle açıkladılar! Tarihe geçti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Rıdvan Dilmen'den Diagne bombası

Rıdvan Dilmen'den Diagne bombası

G.Saray için kayyum tehlikesi!

G.Saray için kayyum tehlikesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen: Arda'yı Fatih Terim istiyorsa Mustafa Cengiz onu alır

Flaş Arda Turan açıklaması! G.Saray...

Galatasaray'da Emre Taşdemir için ayrılık kararı çıktı

Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha

Steven Nzonzi: Muhtemelen bunlar Galatasaray'daki son günlerim

''Muhtemelen bunlar Galatasaray'daki son günlerim''

Sofiane Feghouli: Şampiyon olacağımıza inanıyorum

Feghouli'den şampiyonluk sözleri

Galatasaray'da Ahmet Çalık antrenmanı yarıda bıraktı

G.Saray'da korkutan sakatlık

Galatasaray'da ayrılık! Görüşme yapıldı

Galatasaray'da ayrılık! Görüşme yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.