Rıdvan Dilmen: Arda'yı Fatih Terim istiyorsa Mustafa Cengiz onu alır

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kısa bir süre önce Sözcü Gazetesi'ne verdiği röportajda Arda Turan hakkında söylediği sözlerin yanlış noktalara çekildiğini ifade etti.

Cengiz yaptığı açıklamada, "Fatih Hoca'yla aramızda sorun yok. Arda Turan konusuyla ilgili ileride bir açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da yaşanan Arda Turan krizi hakkında konuşan usta yorumcu Rıdvan Dilmen, "Arda Turan'ı Fatih Terim istiyorsa Mustafa Cengiz onu alır. Kimse gerçeği konuşmuyor. Fatih Terim'in gücü Mustafa Cengiz'in çok daha üstündedir" dedi.

