Rıdvan Dilmen: Aziz Yıldırım olsaydı Samandıra yanardı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'yi değerlendirdi. NTV'deki yüzde yüz futbol progremında konuşan Dilmen; "'Bugün Ali Koç olmasaydı, Aziz Yıldırım olsaydı Samandıra yanardı" ifadelerini kullandı.

İşte satırbaşları;

''Fenerbahçe 11 tane oyuncu aldı. Kaleye Harun'u alarak Volkan'a bir mesaj gönderdiler. Çok güzel kurtarışlar da yaptı bugün. Dost acı söyler. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına girmesi zor gözüküyor. Fenerbahçe toparlamaz değil, toparlar. Bu kadro çok kötü değil, bol alternatifli ve her oyun şablonunu oynayabilir."

"Fenerbahçe'de bir tek Skrtel"

''Galatasaray'da Muslera, tutucu. Mükemmel değil mi? Fernando... Beşiktaş'tan söyleyeyim. Medel, Quaresma. Bu iki takımdan 5-6 oyuncu sayarım. Fenerbahçe'de bir tek Skrtel.''

"Camianın dağılmaması lazım"

''Bugün Ali Koç olmasaydı, Aziz Yıldırım olsaydı Samandıra yanardı. Ali Koç ve Cocu'ya sahip çıkılması gerekiyor. Geniş ve genç bir kadro var. Camianın dağılmaması lazım''