SPOR

Rıdvan Dilmen: Aziz Yıldırım olsaydı Samandıra yanardı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.09.2018 08:54 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'yi canlı yayında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen: Aziz Yıldırım olsaydı Samandıra yanardı

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'yi değerlendirdi. NTV'deki yüzde yüz futbol progremında konuşan Dilmen; "'Bugün Ali Koç olmasaydı, Aziz Yıldırım olsaydı Samandıra yanardı" ifadelerini kullandı.

İşte satırbaşları;

''Fenerbahçe 11 tane oyuncu aldı. Kaleye Harun'u alarak Volkan'a bir mesaj gönderdiler. Çok güzel kurtarışlar da yaptı bugün. Dost acı söyler. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına girmesi zor gözüküyor. Fenerbahçe toparlamaz değil, toparlar. Bu kadro çok kötü değil, bol alternatifli ve her oyun şablonunu oynayabilir."

"Fenerbahçe'de bir tek Skrtel"

''Galatasaray'da Muslera, tutucu. Mükemmel değil mi? Fernando... Beşiktaş'tan söyleyeyim. Medel, Quaresma. Bu iki takımdan 5-6 oyuncu sayarım. Fenerbahçe'de bir tek Skrtel.''

"Camianın dağılmaması lazım"

''Bugün Ali Koç olmasaydı, Aziz Yıldırım olsaydı Samandıra yanardı. Ali Koç ve Cocu'ya sahip çıkılması gerekiyor. Geniş ve genç bir kadro var. Camianın dağılmaması lazım''

"Kocaman'ı PSV teknik direktörü yapabilirim"

''Sayın Cocu'ya haksızlık yapamam. Ama Benfica maçları dahil, taktiksel yönetimi Türkiye'nin değil, Avrupa'nın çok uzağında. Aykut Kocaman'ı PSV teknik direktörü yapabilirim.''

"Hayalimdeki Fenerbahçe'nin..."

''Fenerbahçe'nin oyuncularını kötülemiyorum ama benim hayalimdeki Fenerbahçe'nin oyuncuları olduklarını söyleyemiyorum."

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