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Rıdvan Dilmen, Batshuayi'ye sahip çıktı! ''Fenerbahçe alsın''

03.04.2022 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezon Beşiktaş'ta taraftarları adeta çıldırtan Batshuayi, Trabzonspor maçında kaçırdığı penaltıyla yine eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Girdiği pozisyonlardan bir türlü faydalanamayan Belçikalı forvet önümüzdeki sezon Chelsea'ye geri dönecek. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Batshuayi için flaş ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen, Batshuayi'ye sahip çıktı! ''Fenerbahçe alsın''
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı maçta Batshuayi yine kaçırdığı gollerle gündeme geldi. Bu kez de penaltı atışından gol bulamayan Belçikalı oyuncu için Beşiktaşlı taraftarlar isyan bayrağı açtı. Takımdan gönderilmesi konusunda yönetime büyük baskı kuran siyah-beyazlılar, Batshuayi'nin bir an önce gönderilmesini umuyor.

RIDVAN DİLMEN ŞAŞIRTTI: FENER ALSIN'

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Performansıyla Beşiktaşlı taraftarları adeta çıldırtan Batshuayi için Rıdvan Dilmen'den ilginç bir açıklama geldi. Dilmen, "Ben Batshuayi gibi forvetleri severim. Çok pozisyona giriyor. Sonuçta yatmıyor, kovalıyor. Biliyorum herkes şaşıracak ama Batshuayi'yi Beşiktaş almıyorsa Fener alsın. Ben çok isterim" dedi. Rıdvan Dilmen'in bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.


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Rıdvan Dilmen Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Michy Batshuayi
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