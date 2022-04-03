Rıdvan Dilmen, Batshuayi'ye sahip çıktı! ''Fenerbahçe alsın''

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı maçta Batshuayi yine kaçırdığı gollerle gündeme geldi. Bu kez de penaltı atışından gol bulamayan Belçikalı oyuncu için Beşiktaşlı taraftarlar isyan bayrağı açtı. Takımdan gönderilmesi konusunda yönetime büyük baskı kuran siyah-beyazlılar, Batshuayi'nin bir an önce gönderilmesini umuyor.

RIDVAN DİLMEN ŞAŞIRTTI: FENER ALSIN'

Performansıyla Beşiktaşlı taraftarları adeta çıldırtan Batshuayi için Rıdvan Dilmen'den ilginç bir açıklama geldi. Dilmen, "Ben Batshuayi gibi forvetleri severim. Çok pozisyona giriyor. Sonuçta yatmıyor, kovalıyor. Biliyorum herkes şaşıracak ama Batshuayi'yi Beşiktaş almıyorsa Fener alsın. Ben çok isterim" dedi. Rıdvan Dilmen'in bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu.



