Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;

Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi

Son 8 maçın yedisini kazanmak Beşiktaş'ın ne kadar kötü 22 hafta geçirdiğini görebiliyoruz. Derbiyi kaybediyorsunuz ve rakiplerinizin 4 puan gerisindesiniz. Beşiktaş'ın ilk yarıyı sorgulaması gerekiyor.

Üçüncülük cepte maça çıkıyorsunuz. Oyuncuların maçı kazanma isteği büyük takımlar için önemlidir. 4. olma şansı yok gibi. Bunun biraz mental yorgunluğunun maça yansımasını oyunun gittili geldiğinden anlayabilirsiniz. Alanyaspor'da 5. 6. olma için çıkmıştı. Bu tür maçları oynamak kolay değil.

Kongreden sonra nefeslendi Beşiktaş. Fikret Orman'a da hayırlısı olsun diliyorum. Ama özellikle rakibini tanımıyorum ama 1600 küsür oy alması da Fikret bey ekibi daha konsantre olmasını sağlaaycaktır. Bunu uyarı olarak görmek gerek.

"KULÜP TARİHİNE GEÇMİŞTİR"

Son 4 yıla baktığımız zaman Şampiyonlar Ligi umudunu devam ettiriyorsanız Şenol Güneş açısından başarılı diyebiliriz. Dolayısıyla Şenol hoca Beşiktaş kulübü tarihine geçmiştir. Milli takıma da 2 hafta sonra başlayacaktır.

"YALÇIN BİR GÜN ŞANS BULACAK"

eşiktaş taraftarının Sergen Yalçın'ı da sahiplenmesi de doğaldır ve bir de mesajdır. Kulüplerin ekonomik olarak küçülmeye gittikleri bir gerçek. Kimle çalışacaklarını bilemiyoruz. Rıza olur Sergen olur vs. Sergen Yalçın Beşiktaş'ta bir gün şans bulacaktır, bulmalı da.

Beşiktaş'ın iyi olan bir tarafı var. İsteksiz Beşiktaş'ı çok nadir hatırlıyoruz. Ruhsuz oynayan bir Beşiktaş'ı göremezsiniz. Bugün hata yaptı mı yaptı ama öylesine oynadı diyemeyiz. Alanyaspor'da çok gol pozisyonuna giren bir takım.

Mantıklı bakan Beşiktaşlı maçın iki takımdan biri takımın isteyeceği bu takımın da adının Başakşehir olduğu. İkincilik için söylüyoruz. Beraberlik işine yarar mı yaramaz. Önümüzdeki hafta 3 puanı alan takım şampiyon olacak.

"ÇAKIR'I ELEŞTİRMEM"

Cüneyt Çakır'ı ben eleştiremem. Son 2 aydır çok kritik maçlarda gördüm. Liverpool-Barcelona maçının yönetti. Ligimizde çok önemli maçlarda gördüm. VAR'da görev aldı.

Rize-Galatasaray maçı çok tartışılıyor. Tartışmaya sebep olan atamalardır. Maçın dördüncü hakemi Emre Malok, Süper Lig'de hiç maç yönetmemiş. Hakem sakatlansa ne yapacaksınız? Galatasaray-Başakşehir maçına bu hakemi versenize. Hakemler yanlış yapılmaya yönlendiriliyor.

Fırat Aydınus'u beğenirim ama Rizespor-Galatasaray maçından etkilendiği için Başakşehir'e göstermesi gereken kartları göstermedi. Penaltıyı vermedi. 'Aman ben karışmayayım, üç puanı alıp gitsinler' düşüncesi vardı kafasında.

Abdullah Avcı, Ankaragücü'ne kaybetsem de sorun değil diye düşünerek rotasyon yaptı. Telekom'da kazanmaktan başka çaresi yok.

"4 GÜNDE 2 KUPA ALABİLİR"

Türkiye Kupası'nda Galatasaray favori. Kupayı kazanırlarsa moral olacaktır. Bir kulüp düşünün, 4 günde 2 kupa alabilir. Bir kulüp daha düşünün küme düşerken kupa kazanabilir.

Fenerbahçe'nin 5. olma şansı kalmadı. 6. olma şansı herkes için ortada. Yeni Malatya'nın 5. olacağını düşünüyorum.

"VAR PARAMPARÇA OLDU"