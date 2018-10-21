Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın da Galatasaray kadar şampiyonluk şansı var

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Göztepe'ye 2-0 mağlup olduğu maçı değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

Penaltıyı gördüğümüz açıdan konuşacak olursak, biz insanız, insan karar veriyor. Teknoloji gösteriyor. Ben istediğim zaman penaltıyı size gösteririm. Göztepeli oyuncunun elle oynamasının sebebi Roco'nun itmesi mi? Onu gördük mü? Görmedik.

Fikret bey 'VAR bize de çalışsın' diyor, sanki ondan etkilenmiş gibi... Hayır, gösterin, Roco oyuncuyu itti mi?

Oğuzhan Beşiktaş'ın penaltıcısı, ben de olsam ona attırırım.

Fırat Aydınus hayranı bir adam olarak, bu maçın temposu Fırat Aydınus'a ağır gelebilir diyorum.

"HAKEMLER VAR'SIZ YÖNETMEYE DEVAM"

İnsan veriyor kararı ve maalesef ülkemizde hakemler VAR'sız maç yönetmeye devam ediyor.

Eren Derdiyok, Bursa maçı sonrası beraberlikten mutluyuz demişti. Ben çok takılmıştım o lafa. Rakipleri daha oynamamıştı. Sadece Başakşehir kazandı. Oyunu okuyabilmesi çok önemli.

"SON 4-5 YIL BAKTIĞIMIZDA EN KÖTÜSÜ"

Beşiktaş'ta dağınık bir tablo var. Bilic dahil olmak üzere son 4-5 yılda deplasman kültürü oluştu. Deplasmanda bu yıl performansı hayal kırıklığı.