Rıdvan Dilmen'den bomba açıklama: Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam

NTV yorumcusu Dilmen, "Beşiktaş'ta Şenol Güneş ile yolların ayrılması durumunda yeni teknik direktör hazırdır. Bir duyumum yok ama Mircea Lucescu olursa şaşırmam" dedi. Maçı da değerlendiren Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş, ilk 10 dakika top rakipteyken futbolu unuttu. Bursaspor daha önde bir oyun oynuyordu. 10. dakikadan sonra pres akıllarına geldi. Bu sıcağa kar dayanmaz diyorduk ya, böyle bir süreç yaşanıyordu. Futbolda önemli 4 harf vardır "PRES" O da gelince yüksek tempo ile etkili olmaya başladılar. Bu sürecin de mimarı Lens'tir! Mükemmel bir pas attı ayağını dışı ile... Ofansif anlamda Lens'in çıkışı devam ediyor. İlk yarıda iyi oynadı ve çok iyi pas attı. Burak - Lens ikilisi zamanla gol atacaktır. Burak da çok güzel bir vuruş yaptı. Lens'in mükemmel pası Burak'ın ofsayta düşmemesi güzeldi. 'Geliyorum' diyen gol ilk yarının sonlarına doğru geldi. Bursaspor prese karşı çıkamadı 3 pas yapamadı ve ilk yarıdaki bu sonuç ortaya çıktı. SAHANIN EN İYİSİ BURAK YILMAZ, MAÇIN EN İYİSİ METE KALKAVAN

Caner Erkin ile Burak Yılmaz taraftarlara gidip üçlü çektirdiler takım halinde. Caner 3 büyük takımda, Burak 4 büyük takımda oynadı. Futbol böyle bir şey. 2 şahane gol atan Burak Yılmaz. Maçtan önce de sevinç gösterisi yapıldı. Önemli bir kulüpten geldi. Beşiktaş tercihi yapmıştır sonuçta. Bir de hazırlık gelmişti. Maç eksiği vardı ve belli oluyordu. 2. golde hücum presi fizikle ilgilidir. Topla nasıl gittiğini gördük. Burak ne kadar temiz ve net vurdu. İki golde de koordinasyon başarısı var.

Sahanın en iyisi Burak Yılmaz, maçın en iyisi ise Mete Kalkavan'dı. Oyunu oynatması iyiydi. Çok formda, atlet ve iyi gördüm hakemi. Oyun kalitesi olarak oyun kalitesinin altında kalıyor. Beşiktaş çok tempoli ve iyi oynayarak kazandı.

Allah yolunu açık etsin Burak Yılmaz'ın. Beşiktaş taraftarı da maçtan önce sevinç gösterisinde bulundu. Olması gereken de buydu. LJAJIC'İN BONSERVİSİNİN ALINMASINDA FAYDA VAR

Ben federasyon olsam kesinlikle derbi maçını erken uygularım ve Japonya saatine uygularım. Ülkemizin tanıtılması açılmasından iyi. Kulüplerimiz de olumlu karşılar. Ljajic her gün üzerine koyarak gidiyor. Bonservisinin alınmasında fayda var. Kagawa daha 90 dakika oynayacak durumda değil. Aynı şey Demba Ba içinde geçerli. Uzun süre ara verdiğiniz zaman toparlama şansınız yok. Kagawa ile olağanüstü beklentiler olmasın. Yetenekli ama fizik olarak şu an hazır değil. TFF, ŞENOL GÜNEŞ'LE İLGİLİ KARAR ALDIYSA DESTEKLEMEK GEREKİR

Kenarda oyunda oturan Oğuzhan'ı Kagawa görüyordur. Ljajic ve Lens'i de kesecek durumda değil. Eğer siz adilseniz, eğer siz düzgünseniz, kararlarınızdan eminseniz hiç problem değil. Milli takım serüveni Şenol Güneş'in bir kez olmuştu ve çok iyi geçmişti. Bir de çalıştırdığı takımlarda da başarılı oldu hoca. Deneyimlerini kazandı ve iyi izlenim bırakarak ayrıldı milli takımdan. TFF böyle bir karar aldıysa bizim destek olmamız gerekir. Önemli olan milli takımın başarısıdır. Ama bir şekilde bir karar alınması gerekiyor TFF'nin. Çünkü Lucescu ile başladınız 2 maçta 0 çektini veya 1 puan aldınız o zaman mı değiştireceksiniz? Yeter ki bazı şeylerde şeffaf ve açık olalım. Hocanın da içinde şey kalmıştır milli takım. İsteği de en doğal hakkıdır. Hocay da yakışır. Yeterki kulüpler ve kamuoyu kimse mağdur olmadan yeni bir sayfa açılır.