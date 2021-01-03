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Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.01.2021 21:14 | Son Güncelleme

Rıdvan Dilmen, Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş maçını yorumladı ve hakemler hakkında flaş ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçından sonra isyan etti!

Rıdvan Dilmen'in NTV'de "Yüzde 100 Futbol" programındaki yorumları şu şekilde:

"YAHU CÜNEYT, SANA NE YA?"

Rıdvan Dilmen:"Bu hakemler, yaşadıkları gibi inanıyorlar. Kayserispor kazanacak bir şey yapmadı ama maça mücadele ettiler. Yahu Cüneyt, sanane ya, maç bitiyor zaten!"

"BUNLARI YETENEKSİZ HAKEMLER DE YAPMAZ"

Rıdvan Dilmen:"Bugünkü iki penaltıyı da Beşiktaş'ın aleyhine vermezler. İki penaltıyı da vermem ben. Uzaktan yakından alakası yok. Bunları yeteneksiz hakemler de yapmaz."

"BİLMEDİĞİMİ ZANNETMESİNLER..."

Rıdvan Dilmen: "Cüneyt Hoca, Fırat Hoca'yı çağırdığında penaltıyı vermeme ihtimali yok. Aynı rütbede ya bunlar. Benim kimin hangi niyette olduğunu bilmediğimi zannetmesinler. Serdar Tatlı, seni yollayacaklar oradan. Sen ne kadar iyi niyetli olursan ol."


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