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Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.01.2021 21:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği maçtan sonra karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen flaş ifadeler kullandı.

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!

Beşiktaş'ın gol performansını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş 33 gole ulaştı. Ne kadar takdir etsek azdır. Sanki Beşiktaş 40 bin seyirciyle oynuyor gibi... Beşiktaş taraftarı olsa daha da üstün oynar. Sergen Yalçın farkı var." ifadelerini kullandı.

Takımdaki değişiklikleri yorumlayan yorumcu, "Fabrice N'Sakala, Kayseri'de iyi oynadı ama Rıdvan Yılmaz 11'de. Sergen Yalçın akıllı adam. Bernard Mensah oturuyor, Oğuzhan Özyakup'ta kımıldama vardı, Sergen Yalçın formayı verdi." diye konuştu.

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Golleri atan Larin için de konuşan Rıdvan Dilmen: "Cyle Larin gelişime en açık oyunculardan biri. 8 gol atmış, penaltı yok Mesela Mbaye Diagne penaltılardan atıyor. Kanada Milli Takım oyuncusu ve geçen sene neden gönderildiğini sormuyorum. Bu sene dönüşü oldukça iyi. 26 yaşında ve çok güzel bir yaş, olgunlaşacak." mesajını verdi.

"RAKİBİNİ ÇARESİZ BIRAKAN BİR FUTBOL"

Rıdvan Dilmen: "Çok açık söyleyeyim, Beşiktaş, rakibini çaresiz bırakan bir futbol oynuyor.Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Fatih Terim'i olma içgüdüsüyle hareket ediyor. Bir Fenerbahçeli olarak Beşiktaş'tan çok keyif aldım." dedi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
2 haftadır üstüne basa basa fenerliyim diyorsun acaba başaksehir açıklamalarının günahınımı çıkarmaya çalışıyorsun
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