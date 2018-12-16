Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde;

Rıdvan Dilmen Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi

Heyecan anlamında zaman zaman kalite anlamında şahane bir 99 dakika oldu. Üzülen muhtemelen Trabzonspor olur. 2-0'dan 2-2 oldu çünkü. Beşiktaş'ta buruk bir sevinç yaşadı. Cüneyt Çakır ve arkadaşları Riva'da. Çok hızlı oynanan bir maçta hoca ufak tefek hatalar yapmış olsada mükemmele yakın bir maç yönetti. Oyuncular kadar koştu en az. Gördüğünü çalmaya çalıştı. 80'lerde 9'a 8 bir korner durumu vardı Trabzonspor'un.

"TRABZON DEĞİŞİME DOĞRU GİDİYOR"

Trabzonspor deplasmanda 19'a 18 ceza sahası içine girdi. Trabzonspor'un bir sürü tezahürata vardır ama en önemlisi "Bize her yer Trabzon'dur."

Maç Vodafone'de de olsa Trabzon'da da olsa bu maç derbidir. Trabzon da bir değişime doğru gidiyor.

"DORUKHAN DA ADAY"

Dorukhan iyi değerlendiriyor şansı. İlk yarı 2 tane pozisyon oldu ceza sahası içine girdi. İyi oyuncu dünyada azdır. Ünal Karaman iki yönlü çok iyi bir orta saha oyuncusudur. Bu Dorukhan da bu işe aday. Dorukhan yürekli bir oyuncu. Vuruş yapmak ve ceza sahası içine girmek istiyor.

5 tane altyapıdan bugün Beşiktaş'a karşı maç oynadı. Batuhan, Uğurcan, Abdülkadir Ömür vs. 14 yerli veya 14 yabancı kuralı o zaman fonla gelen karar değiştirilmiş olmasaydı ekonomik olarak çok ciddi bir gelir gelirdi. Bir de Bursaspor'a gelirdi. Trabzonspor'da 5 tane oyuncu oynuyor 2 tane arkada bekliyor. Önümüzdeki yıllar için iyi.

"2020 YILINDAN İTİBAREN..."

Pepe gitti birçok aday daha gidecek. Galatasaray'da Gomis gitti, Fenerbahçe'de gidenler oldu, Ankaragücü ekonomik sıkıntılar vs. Bu yıl bu kural bildiğim kadarıyla 4 yıl alınmış diye biliyorum. Bundan sonraki yıllarda en azından 2020 yılından itibaren ona göre transfer yapsınlar.

Bir deplasman takımı Vodafone Park'ta 8-9 korner atıyorsa, ceza sahasına 18-19 kez giriyorsa... Beşiktaşlı oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Genel anlamda taraftarlar memnundur ama belki puan durumundan memnun değildir. Reaksiyon bir tepki oldu. 3-0'da kaybedilebilirlerdi. Trabzonsporlular muhtemelen üzülüyordurlar. Son Malatya 5-0 mağlubiyetten sonra gelen sürece baktığımız zaman kabul edilebilir şu tablo.

"KENDİ KÜLTÜRÜYLE YÜZLEŞME ŞANSI DOĞDU"

Gerçekleri görme. Türkiye'de Trabzonspor'un şampiyonluklara ambargo koydukaları dönemde nüfus kağıdında Trabzonlu oyuncular yazıyordu. Cemil, Turgay, Şenol, Dobi Hasan, İskender, Ahmet, Hüseyin gibi önemli değerler çıkmıştır Trabzon'dan. Bu ekonomik sıkıntılardan Abdülkadir, Yusuf, Hüseyin gibi oyuncular doğuyor. Kendi kültürüyle yüzleşme şansı doğdu. Ünal hoca Konyalıdır ama Trabzonspor'da sürekli görev yapmıştır.

Malatyaspor'un bugün Antalyaspor maçında 2 sarı 2 kırmızı kart oldu. Ben ne olduğunu hala bilmiyorum. Rica ediyorum Mete Kalkavan'a, Sadık ve Diego neden atıldı? Bunların sebebini bilmek istiyoruz. Çünkü göremedik. Celustka ve Emre'ye verilen kartlar tamam doğruydu.

"TAKIMLAR SERİ YAKALARSA..."

Her şeye rağmen lige yeni gelmiş Malatyaspor'un iyi de yönetildiğini görüyoruz. Öyle bir lig yaşıyoruz bir seri yakalarsa takımlar roller değişir. Ligimizde en çok gol yiyen takım Kayserispor son 2 maçını gol yemeden kazandı. 3-0 ve 1-0.

"FENERBAHÇE EYVAH DEMEMELİ"

Fenerbahçe yarın 17 yaptığı halde lig üçncüsü ile 2 maç kalıyor aralarında. O yüzden bu sadece Fenerbahçe için değil. Bülent hoca da sıkı tutmalı işi. Okan hoca havlu atmamalı. Fenerbahçe'de eyvah dememeli. Bu lig sıkıştı. Kasımpaşa mağlup. Galatasaray ve Başakşehir puan kaybetti. Hala Fenerbahçeliler acaba mı diyebiliyor.

Sivas antrenör değişikliğine gitti 5 maçın dördünü kazandı. Hakan Keleş de bir anda 24 yaptı. Aykut Kocaman'ın takımı da 24 yaptı. Bu da güzel bir şey.

"DEVRE ARASINI ÇOK MERAK EDİYORUM"

Kadro değişime gidiyor, oyun iyi değil, perşembe mağlup olmuşsun ama Galatasaray kadar şansın var. Bu işte ben hala varım diyor. Devre arasını çok merak ediyorum gerçekten. Pepe Beşiktaş'a 3-4 milyon euro para getirmiş olabilir. Galatasaray iddialı bir şekilde transfer yapacağız diyor. Ersun Yanal'ın teşhisi ne bilmiyorum. Hoca yakından takip ediyordur. Galatasaray ve Beşiktaş santrfor alacak.

Hayal kırıklığı Quaresma, beceri yönünden Lens. Trabzonspor da üçlü savunma oynadı. Güven'e bence çok sabretti hoca. Pektemek'i devrede veya 60'larda alması lazımdı. Pektemek çok enteresan bir oyuncu. Attığı golde hafif bir darbe yemesine rağmen herkesten daha fazla yükseldi. Ben lindeki Larin'den falan kurtulup Güven'i tutup bir santrfor ve Pektemek ve Güven üçlüsünü tutması lazım Şenol hocanın. Güven dursun. Bu statta oynayacağın 8-9 maç kalmış topu topu. Derbi 2 tane kalmış. (Fenerbahçe, Başakşehir)

"TRABZON'UN TEMELİ ATILMIŞ"

Trabzonspor'un da temeli atılmış durumda. Kulüplerin ekonomik durumlarını bilmiyoruz. Mevcut kadronu mutlu et. Bu bütün kulüpler için geçerli. Yoksa sen oyuncu yine alırsın sıkıntı olur olmaz.

Burak'ın alacağı da baya yüksektir. Zaten TFF'ye başvurmuş. Geçen yıldan Tolunay'ın da 10 milyon TL falan alacağı varmış ve kazanmış da. Ben maliyeti en düşük şu kadrolarda Türkiye liginde Trabzon'la Malatya'yı okuduğum için diyorum maliyeti en düşük takımdır. Sosa'nın maaşı yüksük olabilir ama ortalaması düşüktür.

"BEŞİKTAŞ'A FORVET, F.BAHÇE'YE ORTA SAHA"

Beşiktaş'a baktığımız zaman bir santrfor eksikliği görünüyor. Fenerbahçe'ye de önce 2 orta saha alınmalı. Ljajic çok yetenekli bir oyuncu ama geleneksel atıcı 10 numara değil. Santrfor da gitti. Omurga gittiği zaman toparlama çok zordur. Alınacak oyuncuları 2-3 mevkide oynayacak oyuncular olabilir.

"BU TAKIM DEFANS YAPAMAZ"

Trabzonspor kadrosuna baktığınız zaman çok gol pozisyonu verebilecek bir kadro. Bu takım 2-0'a getirtikten sonra bu oyuncularla önde baskı yapamazsınız. Zaten hücum yaptğı için bu golleri buldular. 90+10 dakika çok eforlu bir takım bu süreyi bitiremez. Trabzon fizik gücünü çok artırırsaki artırmalı bu takım defans yapamaz. Bu takımı uzun mesafede oynatmayacaksınız önde oynatacaksınız.

"FENERBAHÇE FAVORİ"