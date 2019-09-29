Rıdvan Dilmen: Bir arkadaşın jübile maçıydı sanki

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin maça iyi başladığını düşündüğünü belirten Dilmen, ''Galatasaray-Fenerbahçe derbisini düşünün, ilk yarı sonu 1 dakika uzatma var, 0 kart var. İlk 20 dakika Fenerbahçe'nin üstünlüğü var, 20'den sonra Galatasaray pozisyonlar yakaladı, 40'tan sonra da ortadaydı. Fenerbahçe takımı gerçekten büyük bir kulüp olgunluğuyla sakin ve rahat bir şekilde maça başladı. Fenerbahçe aslında 4-2-3-1 oynamıyor, 4-4-2 oynuyor'' dedi.

DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

''İlk yarıda iki takım da beraberliğe razı bir oyun oynadı. Dirar o kadar tutuk ki, topla titriyor. Tatsız tutsuz maç izliyoruz. Topla en çok buluşan oyuncular Muslera ve Altay, hep geri pas yapıldı. Fazla kurtarış da yok, Altay'ın 1-2 tane var özellikle Lemina'nın. Fenerbahçe orta sahada 1.5 oyuncuyla fazla oynuyor. Hem Tolga hem de Ozan orta saha oyuncuları.''

"ANORMAL DERECEDE TEDİRGİN OYNUYORLAR"

''Galatasaray'ın bu kadar tedirgin olduğu bir maçı hatırlamıyorum. Anormal derecede tedirgin oynuyorlar. 18. dakikada Muslera'ya 7 tane geri pas atıldı. Fenerbahçe ise büyük bir kulüp olgunluğu ve sakinliğiyle maça başladı. Fenerbahçe'nin oyuna başlangıç şekli, Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray taraftarın da sesini bastırdı.''