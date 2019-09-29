Rıdvan Dilmen: Bir arkadaşın jübile maçıydı sanki

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin maça iyi başladığını düşündüğünü belirten Dilmen, ''Galatasaray-Fenerbahçe derbisini düşünün, ilk yarı sonu 1 dakika uzatma var, 0 kart var. İlk 20 dakika Fenerbahçe'nin üstünlüğü var, 20'den sonra Galatasaray pozisyonlar yakaladı, 40'tan sonra da ortadaydı. Fenerbahçe takımı gerçekten büyük bir kulüp olgunluğuyla sakin ve rahat bir şekilde maça başladı. Fenerbahçe aslında 4-2-3-1 oynamıyor, 4-4-2 oynuyor'' dedi.
DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
''İlk yarıda iki takım da beraberliğe razı bir oyun oynadı. Dirar o kadar tutuk ki, topla titriyor. Tatsız tutsuz maç izliyoruz. Topla en çok buluşan oyuncular Muslera ve Altay, hep geri pas yapıldı. Fazla kurtarış da yok, Altay'ın 1-2 tane var özellikle Lemina'nın. Fenerbahçe orta sahada 1.5 oyuncuyla fazla oynuyor. Hem Tolga hem de Ozan orta saha oyuncuları.''
"ANORMAL DERECEDE TEDİRGİN OYNUYORLAR"
''Galatasaray'ın bu kadar tedirgin olduğu bir maçı hatırlamıyorum. Anormal derecede tedirgin oynuyorlar. 18. dakikada Muslera'ya 7 tane geri pas atıldı. Fenerbahçe ise büyük bir kulüp olgunluğu ve sakinliğiyle maça başladı. Fenerbahçe'nin oyuna başlangıç şekli, Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray taraftarın da sesini bastırdı.''
"İZLEMEYENLER HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİ"
"Karşılaşmayı izlemeyenler hiçbir şey kaybetmedi. Cüneyt Çakır da çok mutludur ki büyük tartışmaların olmadığı bir maç oynandı. Sakin bir derbi oldu. Maç üç sarı kartla tamamlandı."
'JÜBİLE MAÇIYDI SANKİ'
"Son saniyede Fenerbahçe'nin Kruse ile girdiği bir pozisyon var. Ben, Galatasaray - Fenerbahçe maçına skor olarak 0-0 yazmazdım. Muslera ile Altay'ın bu kadar topla buluştukları maç yoktur ki öyle gol falan da kurtarmadılar. Sürekli geri pas aldılar. O kadar geri pas geldi ve oyunun devamında stat milli kütüphaneye döndü. Galatasaray taraftarı çok coşkulu olsa da alışmışlar ama tansiyon düştü ki buna teknik direktörler ve oyuncular karar verdi. Sessizlik içinde geri pas falan derken maç bitti. Derbi değil de bir arkadaşın jübile maçıydı sanki ayıp olmasın, oynayalım. 0-0'a razı bir oyun vardı."
"FATİH TERİM SONUCA GÖRE ÜZÜLMÜŞTÜR"
"Fatih Terim fikstür nedeniyle içeride oynadığı bu maçın sonucuna üzülmüştür ama oyuna baktığı zaman ise 'fena değil' demiştir. Ersun Yanal ise zaten planı tuttuğu için mutludur. Hakem Cüneyt Çakır zaten çok mutlu. Burada mutsuz olanlar Galatasaray taraftarları."
"FENERBAHÇE FİKSTÜRE GÖRE MUTLUDUR"
"Fenerbahçe, fikstüre bakınca mutludur. Oynadığı 6 maçın 4'ü Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve bugünün lideri Alanyaspor'a karşıydı. Rakip Galatasaray ise daha ilk derbisini oynadı."
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