Rıdvan Dilmen: Bulgaristan ve Romanya Ligi olma yolundayız!

Rıdvan Dilmen, yükselen döviz kuru ile ilgili, ”Yarım saat içinde bütün kulüpler 50-100 milyon daha borçlandılar.. Bulgaristan ve Romanya Ligi’ne doğru gidiyoruz…” ifadelerini kullandı. İşte Dilmen’in açıklamaları… “Hayırlı olsun, kurun yarım saatte yaptığı müthiş artış sonrası kulüplerimiz 150 milyon Dolar daha borçlandı yarım saat içinde. İyi oldu ama. Sen verirsen saçma sapan isimlere milyon Euro’lar böyle olur. Bulgaristan ve Romanya Ligi olma yolundayız.” “Perşembe akşamı izlediğimiz Beşiktaş ile bu Beşiktaş farklı. Geçen üç günde, konsantrasyon ve fizik kalitesi değişmiş. İlk yarı 5-0 bitecekti, 2-0 bitti. Medel takımı itiyor. Beşiktaş ligin en iyi kanat hücumu yapan takımı.” “Beşiktaş, Akhisarspor’a ‘Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yendiniz ama bir dakika ben varım’ der gibi oynadı.” 'DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKASINDA YOK' Mustafa’nın beline çarpan top için 1.5 dakika bekledik. Futbol bu değil. Halil Umut Meler, geçen seneki Bursaspor – Fenerbahçe maçında Skrtel’in vücuda yapışıkken koluna çarptı tuttu penaltı verdi. Bu sene deplasmanda olan maçta penaltı vermedi.

Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası dahil en önemli organizasyonudur. Şampiyonlar Ligi’ndekiler salak, VAR’ı kullanmıyorlar. Premier Lig’de kullanılmıyor. Dünya’nın en büyük markasında yok. Antibiyotik gibi mi acaba… Ben bundan rahatsız oluyor. Futbolda hakem de hata yapacak. Dün maç 1-2 olsaydı ve Skrtel’in pozisyonu Fenerbahçe’nin lehine olsaydı penaltıyı verirdi. 'CANER'İ BEĞENDİM' Beşiktaş perşembe akşamı Avrupa Kupası karşılaşmasına çıktığı aynı 11 ile bugün de Akhisarspor karşısına çıktı. Beşiktaş ilk yarı çok iyi futbol oynadı. Havada çok sıcak. Bu havada dikkatli olmak lazım. Abdullah Avcı'ya hayran oldum. Adebayor yok, Emre yok... Fakat sistemini oturtmuş ki güle oynaya maçı kazandı. Burnley maçını da izleyemedim ama 90 dakika tek kale oynamışlar. Klasik Beşiktaş iyi oyunlarından oynadı. Hem perşembe hem bugün Caner'i çok beğendim. 'TEK ÖN LİBERO AVANTAJDIR' Tek ön libero oynamak büyük avantajdır. Ligimizin en tehlikeli kanat takımı Beşiktaş. Atılan gollere baktığında kenarlara inildi. 2-0 neden tehlikelidir? 1 gol yersiniz sıkıntıya girer ve skoru korursunuz.