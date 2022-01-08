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Rıdvan Dilmen Caner Erkin'e seslendi! ''Dünya futbolunda böylesi yok''

08.01.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçının değerlendirirken Caner Erkin konusuna değindi. TFF'nin yıldız oyuncuya 3 maç ceza verip sonrasında cezasını 1'e düşürmesinden sonra ateş püskürdü. Dilmen, "3 maç ceza veriyorsunuz. Bodrum ve Alanya maçlarında adam cezasını çekiyor, sonra 1 maça indiriyorsunuz. Caner'e borcunuz var, ödeyecek misiniz? Caner'in 1 maç alacağı var şu an. Dünya futbolunda böylesi yok. Hayatımda ilk kez görüyorum." dedi.

Rıdvan Dilmen Caner Erkin'e seslendi! ''Dünya futbolunda böylesi yok''

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçı sonrası yorumlarda bulunan Rıdvan Dilmen, Fatih Karagümrük forması giyen Caner Erkin'in gördüğü kırmızı karttan dolayı aldığı 3 maçlık cezayı tartıştı. 3 maç ceza alan Caner Erkin, Bodrum ve Alanya karşılaşmalarında forma giyemedi. Fakat bu olayın ardından Caner'in cezası 1 maça düşürüldü. Böylece Caner 1 maç fazla ceza çekmiş oldu. Bu durumdan bahseden Rıdvan Dilmen, böyle bir olayı daha önce dünyada görmediğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

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Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta Caner Erkin maçın hakemi Erkan Özdamar ile tartışma içerisine girmiş ve direkt olarak kırmızı kartla oyun dışına atılmıştı. Caner Erkin sonrasında 3 maç ceza almış, Bodrum ve Alanya maçlarında cezasının 2 maçını çekmişti. Bu olaydan sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Caner Erkin'in cezasını 1 maça düşürüldüğünü açıkladı ve Caner Erkin'in 1 maç fazladan ceza çekmiş oldu.

RIDVAN DİLMEN: DÜNYA FUTBOLUNDA BÖYLESİ YOK

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen bu konu hakkında konuşarak, "Caner Erkin herkesin bildiği gibi 3 maç ceza aldı. Bodrumspor ve Alanyaspor maçlarında cezasını çekti ve oynamadı. Buraya kadar her şey yolunda. Daha sonra Tahkim kurulu cezasını 1 maça indirdiğini söyledi. Hal böyle olunca Caner Erkin'e 1 maç borçlu olmuş oldular. Adam 1 maç boşuna ceza çekti. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Dünya futbolunda böylesi yok. Hayatımda ilk kez görüyorum. Buradan Caner'e sesleniyorum. Bidaha kırmızı kart görürsen alacağın var." dedi. Bu sözleri Rıdvan Dilmen'in sosyal medyada gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Caner Erkin
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